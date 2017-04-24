Украина совместно с НАТО разрабатывает программы по реабилитации бойцов АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине совместно с трастовыми фондами НАТО разрабатываются программы по реабилитации, в том числе и психологической, украинских военных.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сообщил во время торжеств по случаю объявления кандидатов в состав национальной сборной команды Украины для участия в соревнованиях «Игры непокоренных», которые состоятся в Торонто.

«Сегодня происходит очень важное событие – Украина впервые принимает участие в «Играх непокоренных». Украинское звучание названия этих соревнований мне импонирует больше, потому что именно непокоренной является наша нация, непокоренным является наш народ и именно непокоренным является наше государство. Поэтому совершенно естественно то, что мы сегодня определяем и выбираем лучших из лучших, которые достойно представят в сентябре в Канаде наше с вами государство», - сказал Порошенко.

Президент также приветствовал инициативу «украинских непокоренных» о создании центров психологической реабилитации, «чтобы они своим духом, позитивом заряжали демобилизованных, раненых, продемонстрировав, как важно сейчас держаться вместе для того, чтобы не дать врагу никакой надежды – как на фронте, так и расшатать ситуацию изнутри».

«Я очень благодарен ребятам за эту инициативу, горячо поддерживаю ее», - сказал глава государства.

Он также отметил, что совместно с трастовыми фондами НАТО разрабатываются программы реабилитации украинских воинов, в том числе и психологической.

Президент выразил убеждение, что национальная сборная на играх продемонстрирует миру силу и несокрушимость Украины, физическую и нравственную мощь воинов украинской армии и чрезвычайно сильный украинский характер.

«Я глубоко убежден, что достижения наших героев станут для людей с ограниченными возможностями толчком для преодоления преград и уверенности в своих силах. Они будут примером для каждого украинца. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в жизни и побед во славу Украине», - сказал глава государства, пожелав команде высоких достижений.

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*** Игры непокоренных (Invictus Games) – международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, призванные через спорт способствовать процессу выздоровления и реабилитации военнослужащих и ветеранов, получивших травмы и инвалидность во время исполнения своего воинского долга, проявить силу духа.

Первые Игры состоялись в 2014 году в Лондоне и стали ярким свидетельством того, на что способны военные, которые защищают свою страну, и насколько несокрушима их воля к жизни. В 2016 году успех лондонских соревнований повторили Игры в г. Орландо, а 23-30 сентября 2017 года военные-спортсмены в третий раз встретятся в г. Торонто. В этом году в соревнованиях примут участие 550 бойцов из 17 стран.