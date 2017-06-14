В Украине вступил в силу закон об участии органа опеки при выселении ребенка.

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Как сообщал УНИАН, в мае Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно обеспечения соблюдения жилищных прав ребенка) (№ 5101).

Теперь органы опеки и попечительства в защите семейных прав и интересов участвующих в судебных процессах о выселении ребенка, снятие ребенка с регистрации в месте проживания, признании ребенка утратившим право пользования жилым помещением.

Законом в Семейном кодексе устанавливается, что при рассмотрении судом споров относительно участия одного из родителей в воспитании ребенка, места жительства ребенка, в том числе выселение или снятие ребенка с регистрации места жительства (ранее вопрос о выселении или снятии ребенка с регистрации места жительства отсутствовало), лишение и возобновление родительских прав, свидание с ребенком матери, отца, которые лишенные родительских прав, отнятие ребенка от лица, которое содержит его не на основании закона или решения суда, управление родителями имуществом ребенка, отмена усыновления и признание его недействительным обязательным является участие органа опеки и попечительства, представленного надлежащим юридическим лицом.