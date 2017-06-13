В трех городах Украины начинают работу мобильные группы полиции по противодействию домашнему насилию.

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Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева.

«С сегодняшнего дня офицеры полиции, которые прошли специальную подготовку, начинают работу в трех пилотных областях. Это Киев (Дарницкий район), Одесса (Малиновский район), Северодонецк Луганской области», - сказала Деева.

По ее словам, в октябре в Министерстве внутренних дел отчитаются о результатах пилотных проектов, а дальше они будут распространены на всю страну.

«Будем масштабировать этот проект на всю Украину. Мобильные группы будут выявлять (домашнее насилие), реагировать и направлять пострадавших в соответствующую структуру», - отметила замминистра.

Деева также добавила, что в МВД надеются, что парламент ратифицирует Стамбульскую конвенцию.

«Домашнее насилие - это преступление. Это категория насилия, которую нужно выделить, ведь 85% случаев насилия происходит либо между интимными партнерами, либо членами семьи. Нератификация Стамбульской конвенции, неприятие национального законодательства и неготовность внедрения этих норм является вызовом в борьбе с домашним насилием. Полицейские, выезжающие на случаи домашнего насилия, должны иметь действенные механизмы защиты граждан. Именно Стамбульская конвенция говорит, что домашнее насилие - это уголовное преступление, и мы должны обеспечить действенные меры наказания за совершение такого преступления», - подчеркнула она.

Напомним, в марте в МВД представили полицейскую сеть противодействия домашнему насилию. Целью проекта является создание эффективной системы выявления, реагирования и противодействия случаям домашнего насилия, а также восстановление доверия граждан к полиции. В мобильных группах будут задействованы как мужчины, так и женщины.