Закон по противодействию домашнему насилию: за издевательства над родными - под арест

12:08, 17 ноября 2016
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 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями» (регистрационный номер 4952).

насилие / dnepr.info (?)

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 из 338 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Этим законопроектом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что уже с 14 лет будут привлекаться к уголовной ответственности за изнасилование (статья 152) и за сексуальное насилие (статья 153). Сегодня такая ответственность наступает с 16 лет.

Также к смягчающим обстоятельствам при назначении уголовного наказания относится совершение преступного деяния под влиянием сильного душевного волнения, вызванного жестоким обращением или унижающим честь и достоинство лица, а также при наличии системного характера такого обращения, пыток со стороны потерпевшего.

Вместе с тем к отягчающим обстоятельствам отнесено, в частности, совершение преступного деяния в отношении настоящего или бывшего супруга или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких к ним отношениях, совершение преступного деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; совершение преступного деяния на почве расовой, национальной или религиозной вражды или раздора, или на почве сексуальной ориентации или половой принадлежности; совершение преступного деяния в отношении лица пожилого возраста, инвалида или лица, находящегося в беспомощном состоянии, или лица, страдающего психическим заболеванием или слабоумием; а также совершение преступного деяния в отношении малолетнего или совершение насильственного преступления в присутствии малолетнего.

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Данным законопроектом предусмотрены новые подходы, в частности, суд может применить к лицу, совершившему бытовое насилие, одно или несколько ограничительных мер, согласно которому (которым) на осужденного могут быть возложены такие обязанности, в частности, запретить находиться в месте совместного проживания с лицом, пострадавшим от домашнего насилия; ограничить общение с ребенком в случае, когда домашнее насилие совершено в отношении ребенка или в его присутствии; запретить приближаться на определенное расстояние к месту, где лицо, пострадавшее от домашнего насилия, может постоянно или временно проживать, временно или систематически находиться в связи с работой, обучением, лечением или по другим причинам; запретить переписку, телефонные переговоры с лицом, пострадавшим от домашнего насилия, или контактировать с ним через другие средства связи как лично, так и через третьих лиц.

Также Кодекс дополнен статьей 126-1, которая предусматривает наказание за домашнее насилие в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы.

Кроме того, предусмотрена ответственность за проведение аборта или стерилизации без добровольного согласия потерпевшего лица.

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