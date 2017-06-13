Полмиллиона людей на оккупированной территории Донецкой области из-за действия боевиков не получают гуманитарной помощи

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявляет, что 500 тыс. лиц на временно оккупированной территории Донбасса из-за действий боевиков не получают гуманитарной помощи.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фрейзер сообщила во время презентации очередного доклада ООН сегодня в Киеве.

По ее словам, линия разграничения не только физически, но и эмоционально разделяет украинцев.

«500 тысяч человек, живущих на территории так называемой «ДНР», перестали получать гуманитарную помощь, в основном, еду от организаций, когда (незаконные) вооруженные формирования насильно прекратили эти операции. Люди, живущие на этой территории сказали, что они зависели от этой помощи, она была необходима, чтобы выжить», - заявила Фрейзер.