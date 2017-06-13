На Донбассе за время конфликта погибли более 10 тысяч человек - ООН

За время конфликта на Донбассе погибли 10 тыс. 090 человек, из них 2 тыс. 777 - гражданских, и 23 тыс. 966 человек получили ранения.

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Об этом говорится в Докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека за период наблюдения с 16 февраля по 15 мая 2017 года, размещенном на сайте организации.

«Всего с 14 апреля 2014 по 15 мая 2017 УВКПЧ зафиксировало 34 056 жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп. Эта цифра включает 10 090 погибших (из них 2777 - гражданские лица) и 23 966 раненых», - говорится в докладе.