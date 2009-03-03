Столичная милиция крышует незаконную торговлю трамадолом

Правозащитники заявляют, что столичная милиция не реагирует на случаи незаконной продажи трамадола в ряде аптек Киева и обвиняют правоохранительные органы в фактическом “крышевании” незаконной торговли лекарственными наркотическими средствами в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-президент Союза адвокатов Украины Петр БОЙКО на пресс-конференции на тему: «Как власти уничтожают борцов с наркомафией и крышуют преступников?».

Правозащитник напомнил, что сейчас пятеро активистов Всеукраинского общественного движения противодействия наркомании и наркокоррупции (Движения) находятся под следствием и обвинены в повреждении медицинского оборудования и препаратов частного предприятия “Панакс”. При этом, отметил он, проведение следствия свидетельствует о его предубежденности и необъективности в отношении подозреваемых.

П.БОЙКО подчеркнул, что следователь по данному делу даже не встречался с владельцем ЧП “Панакс”, от которого поступил иск, и не установил достоверность его разрешительных документов на торговлю лекарственными средствами. “Мы проверили, что такое ЧП “Панакс”. Владелец этого предприятия – наркоман, судимый за употребление и хранение наркотиков... Само же частное предприятие не имеет вообще в своем уставе такого вида деятельности как торговля аптечными товарами. То есть это предприятие даже йод не имеет права продавать по закону”, - отметил он.

Более того, по его словам, лицензия, которая есть в уголовном деле, поддельная, что подтвердили правозащитникам в соответствующем департаменте Минздрава. В принципе, добавил он, ее выдавали, но предприятию, которое работает в Белой Церкви. “То есть что мы имеем на сегодня: частного предприятия не существует как такового... существует только внешняя форма. А по сути – нет ни директора, ни основателя, а все, что было в помещении (аптеки - УНИАН) – это антураж для прикрытия преступления”, - убежден П.БОЙКО. По его мнению, “сегодня правоохранительные органы не борются с преступностью, а покрывают ее и зарабатывают на ней”.

Со своей стороны, президент Благотворительной организации «Жизнь без оправданий» Роман ТРОХИН заявил, что правоохранительные органы не реагируют на показания активистов Движения по поводу причастности конкретной аптеки к незаконной торговле трамадолом или отвечают формальными отписками. По его информации, милиция в целом возбудила свыше 100 дел за незаконную торговлю трамадолом в Киеве, но ни одно из них не дошло до суда, и виновные в преступной реализации лекарственного наркотического препарата наказания не понесли.

“Неужели все наши правоохранительные органы и вся власть вместе не могут побороть наркомафию? Появляется подозрение, что для кого-то это очень выгодный бизнес”, - отметил Р.ТРОХИН. Но от этого “бизнеса”, отметил он, страдают, в первую очередь, дети, потому что большинство “лже-аптек” расположены именно вблизи учебных заведений и именно ученики являются их постоянными клиентами. Анонимный опрос, проведенный активистами Движения, засвидетельствовал, что почти 80% учеников и студентов в столице пробовали или регулярно употребляют трамадол, но не считают его наркотиком.

Как ранее сообщалось, 15 октября 2008 года во время проведения митинга возле аптечного киоска ЧП “Панакс” по ул. Жилянской, 148 в Киеве активисты Всеукраинского общественного движения противодействия наркомании и наркокоррупции самостоятельно приняли меры для прекращения незаконной наркоторговли. Они повредили роллеты киоска и попали в его помещение, где нашли и изъяли большое количество трамадола, который реализовывался здесь незаконно. В присутствии общественности и СМИ изъятый препарат был сожжен вблизи аптеки.

В тот же день в отношении участников акции руководство ЧП “Панакс” подало иск за причинение ущерба на сумму около 5 тыс. грн. Милиция задержала 104 представителей общественных организаций, а в отношении пяти были возбуждены уголовные дела за совершение хулиганских действий.