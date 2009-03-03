Во Львове откроют два отделения неотложной медпомощи

В рамках подготовки к Евро-2012 в 2009 году управление здравоохранения Львовского городского совета планирует завершить создание двух отделений неотложной помощи на базе Львовской коммунальной городской клинической больницы скорой помощи и Львовской городской клинической больницы №8.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир ЗУБ.

По его словам, в отделениях будут созданы все условия для интенсивной терапии, обследования, операционные с соответствующим современным оборудованием.

«Во новых отделениях будут работать высококвалифицированные специалисты. В 2008 году, в рамках подготовки к Евро-2012, львовские врачи принимали участие в совместных показательных учениях со специалистами МЧС и МВД на базе львовской гостиницы «Спутник», получили первое место в соревнованиях «Галицкое медицинское ралли», а также обеспечивали медицинское сопровождение секторов болельщиков во время футбольных матчей Украина-Польша и Украина-Беларусь», - сообщил В.ЗУБ.