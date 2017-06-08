Ринат Ахметов подарил квартиры осиротевшим детям из Авдеевки
От прямого попадания в жилой дом в старой части города погибли четверо мирных жителей.
Ринат Ахметов принял решение подарить квартиры детям из Авдеевки, чьи родители погибли во время обстрела города 13 мая 2017 года.
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Сегодня в Авдеевке семьям вручили сертификаты на жилье.
Трагедия случилась в середине мая этого года. От прямого попадания в жилой дом в старой части города погибли четверо мирных жителей. Взрыв снаряда унес жизни сотрудников Авдеевского коксохима – Марии Дикой, Олега Борисенко, а также его жены Ольги Курочкиной. У семейной пары остался 19-летний сын Михаил, а Мария Дикая воспитывала одна 4-летнюю дочку Александру. Дети остались сиротами.
«В один день дети лишились самого дорогого – семьи и дома. Когда о гибели родителей Михаила и маленькой Саши узнал Ринат Леонидович, он принял решение подарить детям квартиры в городе Покровск Донецкой области. К несчастью, осиротевшим детям никто не вернет их родителей. Но сейчас им нужен новый дом. В котором они вместе с родными будут строить новую жизнь. Эта помощь – личная инициатива Рината Леонидовича», – отметил Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
С момента трагедии сотрудники Авдеевского коксохима поддерживали детей, потерявших родителей. «Гибель наших сотрудников – это трагедия для всех нас, для всех заводчан. Мы выражаем сочувствие родным и близким погибших. У них остались дети, которым никто не вернет родительскую любовь. С первых дней АКХЗ и Гуманитарный штаб Рината Ахметова оказывали помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников. Для детей сейчас очень важна забота и поддержка. И помощь, оказанная Ринатом Леонидовичем, поможет им в будущем», – подчеркнул директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов.