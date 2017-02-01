Штаб Ахметова доставил в Авдеевку 10 тонн продуктов для мирных жителей

По словам координатора Гуманитарного штаба Римма Филь, в связи с обострившейся ситуацией, Ринат Ахметов поставил перед штабом задачу не допустить гуманитарную катастрофу и помочь выжить мирному населению.

Читайте такжеИз Авдеевки вывезли группу детей с родителями - Жебривский

"Ситуация требует объединения всех усилий, чтобы помочь на линии фронта. Совместными усилиями Гуманитарного штаба, Метинвеста и ДТЭК мы оказываем оперативную помощь, в которой крайне нуждаются люди, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу», – отметила Филь.

Штаб Рината Ахметова уже доставил в Авдеевку 10 тонн продуктов для мирных жителей. Это крупы, макароны, паштет, горох, подсолнечное масло, сахар, чай, кофе, вода и одноразовая посуда для организации МЧС горячего питания. Еще партию продуктов Штаб Ахметова направляет в Бахмутский и Славянский районы для эвакуированных из зоны конфликта мирных жителей (по последним данным там находится порядка 800 человек).

Читайте такжеШтаб Ахметова направил помощь жителям Авдеевки

Параллельно с оказанием экстренной помощи Штаб продолжает регулярные поставки наборов выживания на Донбасс. Вчера автоколонна привезла продукты в Донецк. Сегодня утром отправлена еще одна колонна в Мариуполь – для дальнейшей доставки помощи жителям линии соприкосновения. В связи с обстрелами треть пунктов выдачи в Донецке приостановили работу, остальные – перешли на режим работы в чрезвычайной ситуации.

Ежедневно поступают сообщения о ранениях мирных жителей. Всего, по нашим предварительным данным, с 29 января ранения получили не менее 18 мирных жителей в Авдеевке, Макеевке, Донецке, Марьинке. За последние двое суток только в Авдеевке было ранено 5 мирных жителей. Один из них находится на амбулаторном лечении, 2 – в больнице в Днепре. Информация еще по 2 пострадавшим сейчас уточняется. Штаб готов оказать помощь в лечении всем мирным жителям, пострадавшим во время обострения конфликта.