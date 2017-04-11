Богомолец заявила, что профильный комитет ВР не доволен работой Супрун

Руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец намерена инициировать перед премьер-министром Украины вопрос назначения министра здравоохранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера журналистам перед началом заседания фракции «Блок Петра Порошенко»

По словам Богомолец, отсутствие до сих пор министра здравоохранения это – «первый прецедент в истории Украины, когда важное для жизни людей министерство уже почти год остается без легитимного руководителя».

На вопрос, почему Кабинет министров не выносит кандидатуру министра на утверждение, депутат предположила, что «очевидно, это нежелание нести ответственность».

При этом она подчеркнула, что именно министр несет ответственность, в том числе уголовную, за все действия или бездействие ведомства.

Богомолец также отметила, что профильный парламентский комитет не доволен работой временно исполняющего обязанности министра Ульяны Супрун, и «по этому поводу есть соответствующее решение профильного комитета».