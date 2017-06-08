Мусий обвинил Супрун в построении новых коррупционных схем в медицине

Народный депутат Украины Олег Мусий (внефракционный) обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в построении новых коррупционных схем через "так называемую медицинскую реформу".

Читайте такжеМеждународные организации "сэкономили" Украине деньги на закупках лекарств, просто снизив необходимые квоты - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время обсуждения законопроекта № 6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" и представляя свой альтернативный законопроект.

По словам депутата, правительственным законопроектом украинцев лишат "каких-либо финансовых гарантий получить медицинскую помощь".

"Вы хотите этим законопроектом построить новые коррупционные схемы, а именно, централизовать средства под государственное закупочное агентство, которое вы называете очень красивым названием - Национальная служба здоровья", - заявил Мусий.

Во время этих его слов депутаты из фракции "Самопомич" выкрикивали: "Это ложь".

В ответ Мусий сказал: "К этому причастны "грантоеды", сидящие от меня слева (именно с левой стороны от трибуны располагаются депутаты из фракции "Самопомич" - УНИАН) и кричат "позор", потому что они - в схемах уничтожения народа Украины".

Нардеп отметил, что предполагается централизация "всех денег - 80 миллиардов" и невозможность предоставления пациентам медицинской помощи.

Он также отметил, что Супрун сегодня на заседании парламента зачитала письмо женщины в Facebook, которая рассказала историю смерти своего ребенка из-за неоказания ему медицинской помощи.

Мусий утверждает, что после принятия правительственного законопроекта "все население будет писать вам такие письма".