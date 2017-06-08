Профильные парламентские комитеты поддержали законопроекты о медицинской реформе - Березенко

Профильные парламентские комитеты поддержали вчера на своих заседаниях законопроекты № 6327 и № 6329 о реформы здравоохранения.

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал член Комитета ВР вопросам охраны здоровья, координатор рабочей группы по разработке законопроектов по реформированию системы здравоохранения Сергей Березенко, сообщила пресс-служба "Блока Петра Порошенко".

"Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения и Комитет по вопросам бюджета поддержали вынeсeние в сессионный зал законопроектов по медицинской реформе", - рассказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Кабинет министров одобрил четыре законопроекта по реформированию системы здравоохранения: "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств"; "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно расходов на первичную медицинскую помощь"; "Изменения в Основы законодательства Украины о здравоохранении (изменения в ст. 3, 8 и 35)" и "О дополнительных государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение".

После представления этих законопроектов рабочая группа в составе 22 депутатов доработала их, объединив три законопроекта в один, и подготовила еще один - изменения в Бюджетный кодекс.

6 июня Верховная Рада включила в повестку сессии проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№ 6327) и проект закона о государственных финансовых гарантиях обеспечения населения необходимой медицинской помощью, лекарственными средствами и услугами системы общественного здоровья (№6327-1).