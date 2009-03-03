Шотландия начинает активную борьбу с пьянством

Правительство Шотландии, которая занимает восьмое место в мире по потреблению спиртных напитков, обнародовало программу борьбы с пьянством.

Документ устанавливает минимальную цену на порцию алкоголя, а также ограничивает рекламу и промоакции в сфере продаж алкоголя. По мнению чиновников, это поможет снизить уровень смертности и улучшить общее состояние здоровья шотландцев.

Сейчас же масштабы проблемы алкоголизма в Шотландии шокируют, полагает министр здравоохранения Никола Стерджн. По его словам, зависимость от алкоголя ежегодно уносит жизни 1500 шотландцев. Это в два раза больше, чем 15 лет назад. Кроме того, участились случаи заболевания циррозом печени, диабетом, ожирением и раком.

Шотландия ныне занимает восьмое место по потреблению спиртных напитков в мире. Ежегодные потери экономики, вызванные снижением эффективности труда людей, которые страдают от алкоголизма, составляют 2,25 млрд фунтов стерлингов.

Тем не менее, пойти на радикальные меры правительство Шотландии не решилось. Министры отказались запретить право покупки алкоголя людям, не достигшим 21 года.

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