В Винницкой области 70 школ остаются закрытыми на карантин

В Винницкой области по состоянию на 2 марта 70 школ остаются закрытыми на карантин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областной санэпидстанции.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Виннице относительно стабилизировался и на 8% не дотягивает до эпидпорога.

Между тем, в отдельных районах - Винницком, Барском, Гайсинском, Немировском, Оратовском и Хмельникском - число больных увеличивается. Поэтому в 70 общеобразовательных школах Винницкой области временно прекращены занятия.

Всего в области в течение недели заболели 11 тыс. 913 человек (на 10% больше, чем за предыдущую неделю).

Летальных случаев в Винницкой области зафиксировано не было.