В Винницкой области 70 школ остаются закрытыми на карантин
09:10, 03 марта 2009Страна
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Количество гриппозников растет
В Винницкой области по состоянию на 2 марта 70 школ остаются закрытыми на карантин.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областной санэпидстанции.
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Виннице относительно стабилизировался и на 8% не дотягивает до эпидпорога.
Между тем, в отдельных районах - Винницком, Барском, Гайсинском, Немировском, Оратовском и Хмельникском - число больных увеличивается. Поэтому в 70 общеобразовательных школах Винницкой области временно прекращены занятия.
Всего в области в течение недели заболели 11 тыс. 913 человек (на 10% больше, чем за предыдущую неделю).
Летальных случаев в Винницкой области зафиксировано не было.
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