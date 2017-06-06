ВР включила в повестку дня законопроекты о финансовых гарантиях оказания медуслуг

Верховная Рада Украины включила в повестку сессии проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№ 6327) и проект закона о государственных финансовых гарантиях обеспечения населения необходимой медицинской помощью, лекарственными средствами и услугами системы общественного здоровья (№6327-1).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 373, зарегистрированных в сессионном зале.

После включения законопроектов председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что в среду комитеты ВР могли бы рассмотреть эти законопроекты, и таким образом, они могли бы быть вынесены на голосование в сессионном зале ВР еще на этой неделе.

Он не исключил, что они могут быть вынесены на голосование даже сегодня, в случае, если они пройдут комитеты в перерыве заседания парламента.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Кабинет министров одобрил четыре законопроекта по реформированию системы здравоохранения: «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств»; "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно расходов на первичную медицинскую помощь"; "Изменения в основы законодательства Украины о здравоохранении (изменения в ст. 3, 8 и 35)" и "О дополнительных государственные финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение".

18 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии ни одного законопроекта, касающегося реформирования сферы здравоохранения. Депутаты не поддержали включение ни правительственных, ни депутатских законопроектов по этой тематике.

2 июня и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выразила надежду на включение 6 июня в повестку дня работы Верховной Рады законопроектов по реформе финансирования здравоохранения.

На брифинге по результатам заседания Национального совета реформ она сказала: "Министерство здравоохранения и правительство подали в Верховную Раду еще в апреле 4 законопроекта на изменение системы финансирования здравоохранения, что было требованием стратегии изменения финансирования здравоохранения, принятой Кабинетом министров еще в ноябре 2016 года ". После представления этих законопроектов, напомнила она, рабочая группа из 22 депутатов доработала законопроекты.

"Сегодня мы обсуждали те изменения, которые были сделаны, и подаем снова разработанные законопроекты. Теперь их будет два - №№ 6327 и 6029, которые подаем уже сегодня на регистрацию. Надеемся, что во вторник будут представлены на повестку дня, и будем рассматривать их на комитетах уже в среду (7 июня) ", - заявила Супрун.

В свою очередь член Комитета ВР вопросам здравоохранения, координатор рабочей группы по разработке законопроектов по реформированию системы здравоохранения Сергей Березенко заявил, что соответствующие законопроекты будут предлагать принять в парламенте 22 июня. Это будут два законопроекта: три законопроекта будут объединены в один, а еще один - изменения в Бюджетный кодекс.