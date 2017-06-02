Украинским медикам обещают зарплату до 23 тыс грн

Заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко", член Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Сергей Березенко сообщил, что после проведения реформы финансирования системы здравоохранения медицинские работники будут получать от 10 до 23 тыс. грн. заработной платы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по результатам заседания Национального совета реформ.

"Мы меняем принцип финансирования от койко-мест и обогрева стен - на финансирование медицинской услуги, и вводим принцип "деньги следуют за пациентом", - отметил депутат.

Предложенная реформа, добавил он, позволит работникам сферы медицины получать "минимум от 10 тыс. гривен до иногда более 23 тыс. гривен заработной платы или дохода в месяц".

Кроме того, отметил Березенко, вводится возможность для врача стать субъектом предпринимательской деятельности.

"Соответственно, он получает самую низкую ставку налога. Так называемый единый налог. И в государстве появится рынок медицинских услуг и конкуренция", - сказал он.

Именно это, по словам депутата, обеспечит увеличение качественно оказанных медицинских услуг, ведь "в этом случае врачи сами будут искать своего пациента".

"Согласно расчетам Минздрава, после принятия предложенной реформы, финансирование медицины из государственного бюджета на одного человека будет составлять около 110 долларов на пациента - это уже с самого начала реформы. И в течение 5 лет эту цифру планируется удвоить - до 220 долларов", - сказал Березенко.

Он привел пример, что в Грузии сегодня аналогичные расходы составляют лишь 70 долларов.

Среди прочего, Березенко отметил, что учтена была необходимость запустить систему предоставления электронных услуг "E-Health".

Кроме того, добавил депутат, необходимо сохранить льготы для социально незащищенных слоев населения и учесть защиту участников АТО, которые бесплатно получать все необходимые медуслуги.

В свою очередь председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец выразила надежду, что в новых законопроектах будут предусмотрены вопросы финансирования и государственных гарантий лечения пациентов с туберкулезом, психически больных, а также государственные гарантии прививки детей. Также депутат надеется, что, среди прочего, будут защищены права беременных женщин.

Председатель комитета также отметила, что законодательная инициатива предусматривает возможность "пилотного" ее воплощения - не сразу по всей стране, а сначала только в "пилотных" регионах или учреждениях.

По ее словам, отдельно планируется принять закон о медицинском страховании. Соответствующих законодательных инициатив, отметила Богомолец, в парламенте сейчас зарегистрировано три.

"Группой авторов законопроектов, которые представляют модели частного, государственно-частного и полностью государственного медицинского страхования, найден консенсус. И я надеюсь, что в ближайшее время будет технически обработан один законопроект и представлен в парламент, который позволит урегулировать вопрос именно медицинского страхования и обеспечить новый пул средств", - сказала Богомолец.

Она подытожила, что сейчас предлагается система, при которой государство будет оплачивать и гарантировать оплату первичного звена медицины: услуги семейного врача, экстренной медицины и паллиативную помощь, а в других случаях речь пойдет о сооплате медуслуг.

В то же время законопроект по медицинскому страхованию должен урегулировать именно этот вопрос - для людей, которые не имеют средств на сооплату.