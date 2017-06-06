ВР внесла изменения в закон об обеспечении инвалидов бесплатным транспортным сопровождением

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменения в статью 31 Закона Украины "О реабилитации инвалидов в Украине" относительно транспортного обслуживаниялиц с инвалидностью (№6155).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 309 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом устанавливается, что инвалиды, дети-инвалиды, которые проходят реабилитацию в реабилитационных учреждениях, обеспечиваются реабилитационными учреждениями бесплатным транспортным обслуживанием в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере труда и социальной политики.

Ранее законом предусматривалось, что только реабилитационные учреждения, расположенные в сельской местности, оказывают транспортные услуги инвалидам.

Как отметил один из авторов законопроекта, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, "законопроект касается вопроса льготного проезда соответствующих категорий лиц в городском, пригородном и междугородном транспорте".

"Речь идет о том, что реабилитационное учреждение собственным автобусом привезет человека с инвалидностью от вокзала до реабилитационного учреждения и обратно", - сказал он.

Как отмечается в пояснительной записке, по состоянию на 1 января 2016 года в системе Минсоцполитики функционировало 151 реабилитационное учреждение, в том числе 8 - в сфере управления Минсоцполитики и 143 - в сфере управления органов социальной защиты населения. Из них только два реабилитационных учреждения размещены в сельской местности.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.