Кабмин выделил средства для помощи инвалидам АТО

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Так, согласно решению Кабмина, единовременное пособие на общую сумму 2346,1 тыс. грн получат 9 человек, которым установлена инвалидность в результате участия в АТО.

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Из них один участник АТО (1-я группа инвалидности) получит 362,5 тыс. грн, четыре участника АТО (2-я группа инвалидности) получат по 278,4 тыс. грн и еще четыре участника (3-я группа инвалидности) получат по 217,5 тыс. грн.

Единовременное пособие на общую сумму 2 млн 552 тыс. грн получат 4 семьи погибших участников АТО.

Указанные средства будут направлены Минсоцполитики из резервного фонда государственного бюджета, отмечается в сообщении.