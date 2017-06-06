Гройсман обещает, что первый комплекс "Охматдета" сдадут в эксплуатацию до конца этого года

Первый комплекс обновленной национальной детской специализированной больницы "Охматдет" сдадут в эксплуатацию в ноябре-декабре текущего года.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман после инспектирования строительных работ, которые были возобновлены осенью 2016 года после трехлетнего перерыва, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Мы были здесь год назад и видели, как больница понемногу превращается в крупнейший коррупционный объект страны. Но сегодня можно сказать, что строительство завершается. В ноябре-декабре первая очередь будет сдана. Сейчас главная задача - провести прозрачные тендеры по закупке оборудования, чтобы осовременить клинику», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет о введении в эксплуатацию первой очереди больницы - большого лечебного комплекса площадью более 26 тыс. квадратных метров с системами МРТ и другим оборудованием, которое позволит проводить сложнейшие процедуры детям.

Сейчас в комплексе завершаются строительные работы и осуществляется монтаж оборудования.

Общая сумма, которая может быть потрачена до конца года на закупку и проведение необходимых монтажных и строительных работ, составляет около 1 млрд грн.

По словам премьера, полностью завершить реконструкцию больницы необходимо в 2019 году.

Общая площадь нового комплекса «Охматдета» составит более 67 тыс. кв. м, он будет состоять из 7 блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.