В Минздраве выбрали руководителя главной детской больницы: главврачом "Охматдета" стала врач из Коломыи



Как сообщили УНИАН в Минздраве, комиссия по проведению отбора кандидатов на должность главного врача «Охматдет» заслушала конкурсные предложения участников и объявила о единогласном решении – избрать победителем конкурса Ирину Садовяк.

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В ведомстве отметили, что "впервые проведен открытый конкурс, чтобы дать возможность побороться за эту должность лучшим менеджерам нашей страны".

Представители попечительского совета «Охматдета» -- народные депутаты Украины и представители общественности проверили декларации о доходах кандидатов, а также возможные конфликты интересов.

Конкурс был объявлен во второй раз. Во время первого конкурса члены комиссии не избрали победителем ни одного из кандидатов.

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На прошлой неделе комиссия рассмотрела представленные кандидатами документы во второй раз и решила допустить к участию в следующем этапе конкурса 7 претендентов, чьи документы соответствовали требованиям. Проверяли также соответствие кандидатов квалификационным требованиям.