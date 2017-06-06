Гройсман заявил, что средства на проведение медицинской реформы "обеспечат процессы децентрализации"

Дальнейшая децентрализация и создание госпитальных округов будут способствовать повышению качества медицинских услуг в Украине и усилят конкурентоспособность учреждений здравоохранения.

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Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время заседания Национального совета реформ, посвященного обсуждению проекта медицинской реформы, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Глава правительства обратил внимание, что ключевая цель реформы - введение принципа "деньги следуют за человеком", предусматривающего финансирование медицинских услуг, а следовательно - открывающего для человека выбор, где и как лечиться, и обеспечивающего высокое качество лечения.

Дополнительным стимулом изменений станет формирование в Украине системы госпитальных округов. Эффективность именно такой организации медицинской помощи доказывают 13 областей, где начинается реализация соответствующих пилотных проектов, в основе которых - не количество больниц, а качество медицинских услуг, наличие оборудования и опытных врачей, способных вылечить человека.

Финансовую сторону вопроса, по словам главы правительства, обеспечивают процессы децентрализации, которые позволяют местным властям вкладывать большие средства в развитие медицины на местах.

"Наша задача сегодня - инвестировать в качество и доступность здравоохранения. Децентрализация будет в этом помогать. Сегодня миллиарда гривен находятся на местах, и эти средства можем использовать. Примеры уже есть - местные органы власти создают качественные учреждения здравоохранения", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, создание госпитальных округов является частью стратегии реформирования медицинской сферы в Украине на ближайшие три года. Один округ предусматривает охват территории с населением 200 тыс. человек при наличии больницы 2-го уровня или 120 тыс. человек - при наличии больницы только 1-го уровня.