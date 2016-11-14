Больницы не будут закрывать в ходе медицинской реформы, а перепрофилируют - Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обещает, что в ходе проведения медицинской реформы больницы, которые не будут получать достаточно средств через программы страхования, не будут закрывать, а будут перепрофилировать.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Чернигове, общаясь с медиками.

По словам Супрун, реформирование сферы медицины должно состояться до 2019 года. И до этого времени некоторые учреждения, учитывая конкурентные условия и отказ от финансирования койко-мест, могут получать меньше средств, чем требуется для обеспечения их деятельности.

Читайте такжеВ парламент подано три законопроекта о страховой медицине – Розенко"Мы не будем закрывать больницы, которые не будут получать достаточно финансирования через государственное страхование, а будем перепрофилировать в другие учреждения", - заверила Супрун.

Она уточнила, что такие медучреждения могут быть перепрофилированы в хосписы, дома престарелых или интернаты для людей с особыми потребностями.

С таким подходом согласился присутствовавший на встрече председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич. Он отметил, что на Черниговщине по результатам проведения административно-территориальной реформы будет создано 5 уездов и, соответственно, 5 госпитальных округов. Сейчас в области работают 22 центральные районные больницы.

"Закрывать никто ничего не будет. Но больницы забиты пожилыми людьми, которые приехали перезимовать. Райбольницы на 60% предоставляют социальные услуги", - сказал Кулич.

Читайте такжеФАПы в селах закрывать не будут - глава МинздраваВ то же время оптимизировать работу медицинских учреждений, по его словам, нет возможности. Он привел пример, что, когда речь шла об объединении в городе Прилуки городской и районной больниц, главные врачи выразили протест, подключили к решению этого вопроса народных депутатов, и районный совет не проголосовал за соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины планирует начать реформу здравоохранения в 2017 году и завершить до 2020 года.

С 2017 года планируется осуществить ряд шагов: реформировать первичную медицинскую помощь и создать основы для развития семейной медицины; ввести референтные цены на лекарства и механизм частичной компенсации стоимости лекарств от определенных видов заболеваний; утвердить протоколы лечения и внедрить элементы страховой медицины.

Читайте такжеПеречень лекарств, которые подешевеют, будет сформирован до нового годаВ Украине уже начал внедряться принцип «деньги ходят за человеком», который направлен не на содержание определенного количества больничных коек, а на финансирование услуг пациентам.