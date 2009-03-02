В Донецке частные клиники готовы работать с нулевой рентабельностью

В Донецке частные медицинские учреждения заявляют о своей готовности работать в период экономического кризиса даже с нулевой рентабельностью.

Об этом сообщили вчера на пресс-конференции в Донецке Марина ШЕВЦОВА,

главный врач Медицинского центра «Эскулап» и Виктор ЯРМОЛЮК, директор

донецкого филиала Медицинского центра «Добробут».

Характеризуя работу частных клиник в период кризиса, М. ШЕВЦОВА подчеркнула,

что «сейчас речь идет о том, чтобы хотя бы работать с нулевой рентабельностью, сейчас не идет речь ни о каких 5%, речь идет только о нулевой рентабельности». Поддержал ее и В. ЯРМОЛЮК: «Добробут» пока не поднял цены, а только опустился по некоторым позициям, мы работаем на гране минимальной прибыли, которая позволяет просто работать не в убыток». Они отметили, что цены на медицинские услуги в их центрах формируют экономисты, просчитывая все нюансы. «Цены просчитывают экономисты. Цены зависят от потока на рынке, то есть, если поток больных увеличивается, цены снижаются и наоборот, - объяснила М. ШЕВЦОВА, - Это как покупки на рынке – оптовые покупки дешевле». В. ЯРМОЛЮК добавил, что «рынок цен диктует конкурентная среда, но нельзя со счетов сбрасывать те расчеты наших специалистов, которые просчитывают стоимость медицинских услуг, и под каждую услугу есть база для расчетов». Останавливаясь на некоторых расценках услуг, он сообщил, что в «Добробуте», например, «услуга дневного стационара стоит 55 грн. в час». По словам В. ЯРМОЛЮК, в цену «входит амортизация основных средств - палата напичкана новой мебелью, самой последней техникой, есть жидкокристаллический телевизор с 32-й диагональю, встроенный холодильник, функциональная кровать, которая стоила 24 тыс. грн. по курсу доллара 5.05, кондиционер, теплые полы во всей палате». Он рассказал, что в эту цену «входит заработная плата медсестры, врача, расходные материалы».

В.ЯРМОЛЮК также сообщил, что вызов неотложной скорой помощи в их центре

стоит 650 грн., а вызов узкопрофильного врача-специалиста на дом будет стоить 350 грн.

«Неотложная помощь у нас стоит 650 грн. Такая цена потому, что работают

профессионалы, плюс хорошая машина на базе «Мерседеса», комплектация всем

оборудованием, - рассказал он, - А 350 грн. будет стоить выезд специалиста

на дом с полной укладкой, с оборудованием для того, чтобы на месте поставить

диагноз, если в домашних условиях это будет выполнимо, далее пациента везут

в государственную клинику, где есть необходимое оборудование».

У Медицинского центра «Эскулап» несколько другие расценки, которые тоже

досконально рассчитываются их специалистами.

По словам М. ШЕВЦОВОЙ, «выезд бригады «Скорой помощи» в «Эскулапе» стоит 385 грн., туда входит полное медикаментозное обеспечение, снятие кардиограммы и

доставка пациента, если надо в медучреждения». Она еще раз акцентировала:

«Если у вас возникает необходимость вызова скорой помощи, это потенциально

уже серьезно, вы платите только за то, что к вам приехали, проконсультировали, посмотрели. Мы оказываем услуги по стандартам оказания скорой неотложной медицинской помощи».

Вызов врача-специалиста на дом пациенту «Эскулапа» обойдется в 415 грн. «У

нас есть узкие специалисты, когда выезжает на дом невропатолог, кардиолог,

хирург и т. д., их выезд стоит 415 грн. В цену входит осмотр пациента,

необходимые анализы, которые можно произвести на месте, назначение

лечения», - говорит М. ШЕВЦОВА.

В заключение пресс-конференции и В. ЯРМОЛЮК, и М. ШЕВЦОВА сошлись во мнении, что кризис приведет к уходу с рынка медицинских услуг многих частных клиник.

«Я считаю, что на рынке останется очень мало частных лечебных клиник, многие

закроются, пересмотрев свои возможности», - сказал В. ЯРМОЛЮК.