В Кировограде в один из банков пришел конверт с белым порошком
Сибирская язва не обнаружена
В Кировограде из отделения «Проминвестбанка» специалисты изъяли конверт с белым порошком, который поступил по почте.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил компетентный источник в правоохранительных органах.
Изъятие конверта с веществом неизвестного происхождения проводили сотрудники УСБУ и УМВД в области, областной санэпидемстанции. Персонал банка работу не прекращал, эвакуация людей не проводилась.
Лабораторные исследования содержания конверта проводит областная СЭС, расследованием инцидента занимается Ленинский райотдел милиции в г. Кировограде.
Как сообщал УНИАН, на днях письмо с белым порошком получили также в Полтавской области работники Карловского районного почтового отделения.
Из конверта, кроме порошка, также выпала записка, в которой содержались угрозы в адрес работников отделения, и сообщалось, что они "уже заражены сибирской язвой".
Сегодня работники СЭС дали заключение, что в белом порошке, который они взяли на анализ, споры сибирской язвы не обнаружены.