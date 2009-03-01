В Кировограде в один из банков пришел конверт с белым порошком

В Кировограде из отделения «Проминвестбанка» специалисты изъяли конверт с белым порошком, который поступил по почте.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил компетентный источник в правоохранительных органах.

Изъятие конверта с веществом неизвестного происхождения проводили сотрудники УСБУ и УМВД в области, областной санэпидемстанции. Персонал банка работу не прекращал, эвакуация людей не проводилась.

Лабораторные исследования содержания конверта проводит областная СЭС, расследованием инцидента занимается Ленинский райотдел милиции в г. Кировограде.

Как сообщал УНИАН, на днях письмо с белым порошком получили также в Полтавской области работники Карловского районного почтового отделения.

Из конверта, кроме порошка, также выпала записка, в которой содержались угрозы в адрес работников отделения, и сообщалось, что они "уже заражены сибирской язвой".

Сегодня работники СЭС дали заключение, что в белом порошке, который они взяли на анализ, споры сибирской язвы не обнаружены.