Сегодня на Нацсовете реформ будет представлена медицинская реформа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что сегодня на заседании Национального совета реформ будет рассматриваться вопрос медицинской реформы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом вчера в Киеве.

«2 июня вы будете работать на Донбассе. Я хотел бы, чтобы мы это сделали вместе, но завтра у нас важное заседание Совета реформ, где будем рассматривать вопросы медицинской реформы», - сказал он.

Гройсман уточнил, что "завтра будет представлена медицинская реформа".

Хан, со своей стороны, отметил, что ему приятно слышать, что сейчас многие реформы внедряются в Украине.