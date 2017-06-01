Фонд Ахметова организовал праздник для приемных семей и детских домов семейного типа

Сегодня, в Международный день защиты детей, Фонд Рината Ахметова в Национальном музее Пирогово организовал праздник для приемных семей и детских домов семейного типа из проекта «Сиротству – нет!».

Для семей провели небольшую экскурсию по музею, который находится прямо под открытым небом. Дети с восхищением знакомились с народной архитектурой и бытом украинского села.

После этого участников праздника ждал интересный мастер-класс по расписыванию пряников. Дети увлеченно взялись за работу. «Свой пряник я подарю маме, – выводя затейливые узоры, рассказала малышка Милана. – Я люблю свою маму, она у меня очень красивая!».

После кондитерского рукоделия на Спивочем поле музея их ждали народные танцы и развлечения. Баянист и его заводные помощницы не только развлекали детей, но и в игровой форме провели небольшую историческую лекцию о народных гуляниях.

По словам родителей-усыновителей, подобные мероприятия помогают поддерживать семьям тесный контакт друг с другом, обмениваться опытом на тренингах и встречах.

«Помощь детям всегда была приоритетом работы Фонда Рината Ахметова. Неслучайно программа «Сиротству – нет!» была основана в День защиты детей. Помочь сиротам обрести маму и папу – наша главная задача. За 9 лет работы программы на нашем портале родителей нашли 8677 детей, 80 детских домов семейного типа и приемных семей получили поддержку Фонда. Для приемных семей мы регулярно проводим тренинги, развивающие мероприятия для детей, консультируем по вопросам усыновления», – рассказала руководитель программы «Сиротству – нет!» Наталья Барышпольская.

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«У меня две дочки. Я их нашла благодаря Фонду Рината Ахметова. Сотрудницы Фонда нам помогли с усыновлением, и я благодарна им за их работу и поддержку, – рассказывает Елена Славинская, усыновившая девочек. – После удочерения наше общение с Фондом не прекратилось – мы еще консультировались с сотрудниками по разным вопросам. Если я еще соберусь усыновлять детей, я первым делом обращусь в Фонд. Я поняла, что так это намного быстрее – там грамотно и по-человечески помогут. Это огромнейшая помощь как усыновителям, так и детям, которые очень ждут семью».