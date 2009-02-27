В Украине приостановлена работа 142 лечебных и учебных заведений

Из-за несоблюдения воздушно-теплового режима в разных регионах приостановлена работа 142 лечебных и учебных заведений.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центральной санитарно-эпидемиологической станции, по состоянию на 25 февраля случаи несоблюдения воздушно-теплового режима были зафиксированы в Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской областях и в городе Киеве.

Всего по стране выявлено нарушение температурного режима в 180 заведениях. Для прекращения нарушений требований санитарного законодательства была временно остановлена эксплуатация 142 заведений, из них - 18 лечебно-профилактических, 27 дошкольных учебных заведений, 86 общеобразовательных учебных заведений, 7 профессионально-технических учебных заведений, одного вуза, двух общежитий и одного заведения социальной защиты населения.

Ситуация находится под постоянным контролем территориальных заведений санэпидслужбы, проводится постоянный мониторинг по вопросам соблюдения температурного режима в вышеуказанных заведениях.