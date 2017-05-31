Штаб Ахметова продолжает помогать жителям "серой зоны": график выездов мобильных бригад в июне

Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает оказывать помощь мирным жителям, проживающим в зоне военного конфликта на Востоке Украины. С начала мая волонтеры Гумштаба выдали людям почти 30 тысяч продуктовых наборов жителям, проживающим в «серой зоне» и на линии соприкосновения.

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«Простые люди, которые вынуждены проживать в «серой зоне», находятся в крайне тяжелых условиях. Постоянно вспыхивающие боевые действия, обстрелы, отсутствие коммунальных благ – электричества, мобильной связи. Во многих населенных пунктах жители остались без работы и средств к существованию. И тут помощь Гумштаба критически важна. Основные получатели помощи – пенсионеры, родители-одиночки, многодетные семьи, а также люди с инвалидностью», – отметил руководитель направления «Гуманитарная помощь» Михаил Катеринчак.

В июне бригады волонтеров продолжат выдавать гуманитарную помощь мирному населению Донбасса.

Напомним, что за все время работы Штаб Рината Ахметова выдал 11 млн 775 тыс. продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения. Мобильные бригады Гуманитарного штаба начали свою работу в мае 2015 года. Такой формат доставки продуктовых наборов выживания позволяет оказать помощь там, где нет возможности открыть стационарные пункты выдачи.

Также подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Штаба 0800 509 001.