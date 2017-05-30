Прокуратура обжалует возвращение обвинительного акта в отношении Василишина

Прокуратура города Киева обжалует решение Печерского райсуда столицы, которым обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Украины Романа Василишина возвращен прокурору.

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Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

«... реагируя на незаконность и необоснованность судебного решения, прокуратурой города Киева внесена апелляционная жалоба», - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что экс-высокопоставленное лицо Минздрава совместно с заведующим отделением Александровской больницы создали систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности осуществлять свои функциональные обязанности, в частности, проводить операции в указанной больнице. В соответствии с коррупционной схемой, ряд врачей были обязаны передавать им деньги, которые получали от пациентов.

Подозреваемым инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Как сообщал УНИАН, во время обысков у злоумышленников было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что тогдашний заместитель главы Минздрава Роман Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. По словам Луценко, директор урологического центра больницы Юрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую из операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.