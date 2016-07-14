Кабмин обнародовал распоряжение об отстранении Василишина от должности замглавы Минздрава

На Правительственном портале обнародовано распоряжение Кабинета министров об отстранении задержанного за взяточничество Романа Василишина от исполнения обязанностей заместителя министра здравоохранения – руководителя аппарата.

Распоряжение №485-р датировано 13 июля.

Напомним, 8 июля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин принял решение об отстранении Василишина от должности заместителя министра здравоохранения.

Читайте такжеЗадержанный замминистра Василишин прятал взятки на даче своей дочки Как сообщал УНИАН, Василишина вместе с главным врачом урологического отделения Александровской больницы Киева Юрием Серняком задержали в ночь на 8 июля по подозрению во взяточничестве. Во время обыска у них было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин организовал систему поборов с врачей. В частности, он получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы, руководителем которого он был ранее.

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