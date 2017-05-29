С начала действия программы «Доступные лекарства», которая стартовала 1 апреля 2017 года, ею воспользовались около миллиона украинцев.

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Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«На сегодняшний день около 1 млн человек уже получили эти лекарства, и за эти препараты аптечным учреждениям выплачены средства», - сказал он.

По словам Розенко, за выданные в рамках программы препараты аптекам выплачено 25 млн грн.

Как сообщал УНИАН, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года и предоставляет возможность пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа или бронхиальной астмой получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.