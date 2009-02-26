Население Кировоградской области сократилось на 12,7 тыс. человек

На протяжении минувшего года численность населения Кировоградской области сократилась на 12 тыс. 713 лиц, или на 12,3 лица в расчете на тысячу жителей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В общем уменьшении населения доля природного сокращения составила 68,7%, миграционного – 31,3%.

В прошлом году показатель общей рождаемости увеличился с 9,6 до 10,2 рожденных на тысячу жителей, однако в 11 районах области наблюдалось увеличение смертности среди населения.

В 2008 году в Кировоградской области почти на 30% меньше, чем в предыдущем году, зарегистрировано браков.

По состоянию на 1 января этого года в области, по оценке статуправления, проживало 1 млн. 027 тыс. лиц.