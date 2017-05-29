В благотворительном "Пробеге под каштанами" в Киеве приняли участие более 10 тысяч человек
Цель забега - сбор средств на закупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.
В столице более 10 тысяч человек приняли участие в 25-м благотворительном "Пробеге под каштанами".
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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Дал старт спортивной акции мэр Киева Виталий Кличко, который также принял участие в ней.
Городской голова напомнил, что цель нынешнего забега - сбор средств на закупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии. "Собранные сегодня средства помогут спасать детей с врожденными пороками сердца", - подчеркнул он.
Кличко поблагодарил каждого, кто приобщился к юбилейному "Пробегу под каштанами". Отдельно городской голова выразил благодарность ветеранам АТО, которые также участвовали в забеге. "Они рисковали жизнью, защищали Украину, не прятались, некоторые вернулись с ранениями. И мы должны делать все, чтобы они чувствовали заботу о себе. И я благодарен, что ребята приняли участие в забеге", - сказал мэр Киева.