Известному детскому кардиохирургу Емцу присвоено звание "Почетный гражданин Киева"

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты присвоили звание почетного гражданина Илье Емцу.

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По словам заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, Емец первым в Украине и на постсоветском пространстве начал успешно оперировать новорожденных со сложными пороками сердца.

"Ежегодно центр кардиологии и кардиохирургии, создан Ильей Емцем, исправляет пороки сердца не менее тысячи младенцев. Многим из них делают операции буквально в первые дни жизни. То, что делает Илья Николаевич, - по-настоящему большое дело", - отметил Прокопив.

*** Емец родился в 1956 году, Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, кардиохирург с многолетним опытом работы в ведущих детских кардиоцентрах: в Сиднее (Австралия), Торонто (Канада), Париже (Франция). Впервые в мире внедрил хирургическое лечение пренатально диагностированных сложных врожденных пороков сердца в первые часы жизни у новорожденных с применением аутологиченой пуповинной крови вместо донорской. Также ввел в практику пластические операции на клапанах сердца без использования искусственных протезов. Создал в Украине школу кардиологии и кардиохирургии новорожденных. Является руководителем центра детской кардиохирургии Института сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины с 1997 года. Автор более 250 научных работ.