В Украине усовершенствован порядок лечения и реабилитации военных, принимающих участие в АТО

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок оказания медицинской помощи, лечения и реабилитации военнослужащих ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов и полицейских, которые принимают участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеВ Украине упрощен доступ к лечению раненных военнослужащих

Соответствующее распоряжение от 24 мая 2017 г. № 352-р опубликовано на Правительственном портале.

"Рекомендовать облгосадминистрациям с участием органов местного самоуправления определить по предложению Министерства обороны в трехмесячный срок заведения здравоохранения коммунальной собственности, которые привлекаются для оказания вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи военнослужащим Вооруженных сил, других образованных соответственно законам военных формирований и правоохранительных органов, лицам рядового и начальствующего состава и полицейским, которые принимают участие в антитеррористической операции, и количество мест в указанных заведениях, которые определены для предоставления такой помощи", - говорится в документе.

Национальной академии медицинских наук необходимо определить по предложению Министерства обороны в трехмесячный срок заведения здравоохранения, которые находятся в ее ведении, привлекаемые для этой помощи военнослужащим, и количество мест в указанных заведениях, определенных для предоставления такой помощи; обеспечить оказание консультативной и методической помощи заведениям здравоохранения, которые привлекаются для оказания вторичной и третичной медицинской помощи военнослужащим.

Министерству обороны и Министерству здравоохранения поручено определить механизм организации оказания этой помощи.