Утверждена делегация Украины на Всемирную ассамблею здравоохранения, которая началась в Женеве 22 мая

12:28, 26 мая 2017
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Порошенко подписал указ о составе делегации Украины для участия в 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит сейчас в Женеве.

REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №142/2017 о делегации Украины для участия в работе 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (22-31 мая, г. Женева, Швейцарская Конфедерация).

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Указ обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, в состав делегации вошли: и.о. министра здравоохранения Украины, глава делегации Ульяна Супрун, постоянный представитель Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко, третий секретарь Постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Екатерина Собко-Нестерук.

Кабинету министров Украины поручено решить вопрос финансового обеспечения участия Супрун в работе ассамблеи.

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Теги: #ВОЗ#всемирная ассамблея здравоохранения