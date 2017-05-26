Утверждена делегация Украины на Всемирную ассамблею здравоохранения, которая началась в Женеве 22 мая
Порошенко подписал указ о составе делегации Украины для участия в 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит сейчас в Женеве.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №142/2017 о делегации Украины для участия в работе 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (22-31 мая, г. Женева, Швейцарская Конфедерация).
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Указ обнародован на сайте главы государства.
Согласно документу, в состав делегации вошли: и.о. министра здравоохранения Украины, глава делегации Ульяна Супрун, постоянный представитель Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко, третий секретарь Постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Екатерина Собко-Нестерук.
Кабинету министров Украины поручено решить вопрос финансового обеспечения участия Супрун в работе ассамблеи.