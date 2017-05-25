Красный Крест отправил лекарства в оккупированные районы Донбасса

Международный комитет Красного Креста отправил во временно оккупированные районы Донецкой области 10 тонн медпрепаратов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проследовал грузовой транспорт от Комитета Красного Креста. Автомобиль перевозил медицинские препараты общим весом почти 10 тонн для жителей Донецкой области», - сообщил он.