Красный Крест отправил лекарства в оккупированные районы Донбасса
14:26, 25 мая 2017Страна
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МККК отправил на оккупированные территории Донбасса 10 тонн медпрепаратов.
МККК отправил на оккупированные территории Донбасса медицинские препараты / УНИАН
Международный комитет Красного Креста отправил во временно оккупированные районы Донецкой области 10 тонн медпрепаратов.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«Через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проследовал грузовой транспорт от Комитета Красного Креста. Автомобиль перевозил медицинские препараты общим весом почти 10 тонн для жителей Донецкой области», - сообщил он.
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