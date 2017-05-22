Украина выступила против президентства России в Ассамблее здравоохранения

Делегация Украины на 70-й Ассамблее Всемирной организации здравоохранения выступила с заявлением против того, чтобы Российская Федерация была избрана президентом Ассамблеи.

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Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Российская Федерация ведет необъявленную войну против Украины, которая привела к гибели 10 000 человек, ранению свыше 23 000 человек и вынужденному перемещению миллионов человек. Кандидатура Российской Федерации на пост президента WHA70 является самым последним залпом слаженного нападения западных институтов, которые сохраняли мир более 70 лет, продолжали продолжительность жизни и улучшали качество жизни в целом мире. Политика российской оккупационной администрации в Крыму, которая отрицает жизненно важную заместительную поддерживающую терапию для сотен пациентов, уже привела к десяткам смертей. Почти ежедневно украинцы и крымские татары подвергаются притеснениям, нарушаются права человека, в том числе - незаконное задержание и высылка в российские «трудовые лагеря» по сфабрикованным обвинениям украинского режиссера Олега Сенцова и многих других", - отметила Супрун.

Она также подчеркнула, что российская оккупационная армия и их приспешники в Донецкой и Луганской областях разрушают уязвимую медицинскую инфраструктуру на юго-востоке Украины в результате ежедневных минометных и артиллерийских обстрелов, запрещенных Минскими договоренностями.

"Представитель Российской Федерации, чья страна ведет войну против Украины, не имеет никакого морального права возглавлять Ассамблею организации, которая направлена на сохранение жизни и воплощение стандартов, запечатленных в присяге Гиппократа. Делегация Украины просит, чтобы наша позиция была должным образом зафиксирована в протоколе Ассамблеи", - подчеркнула Супрун.

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