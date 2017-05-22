Завтра в ВР рассмотрят законопроект об инклюзивном образовании

Народным депутатам предлагается завтра, 23 мая, первым вопросом рассмотреть законопроект «Об инклюзивном образовании» (регистрационный номер 6437).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Согласительном совете лидеров парламентских фракций и председателей комитетов сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Как сообщили в пресс-службе партии «Блок Петра Порошенко», лидер фракции «БПП» Артур Герасимов во время Согласительного совета призвал парламентариев продолжить работу по обеспечению прав детей и поддержать этот законопроект. «Спасибо всем, кто на прошлой пленарной неделе поддержал инициативу фракции Партии “Блок Петра Порошенко» в обеспечении права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированные территории Украины», - сказал он и напомнил, что законопроект об инклюзивном образовании позволит десяткам тысяч детей с особыми потребностями получать образование вместе со своими сверстниками в обычных школах.

Также Герасимов призвал участников Согласительного совета продолжить реформирование судебной системы. «Мы не имеем права останавливаться на пути осуществления судебной реформы. Речь идет о законопроектах «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (регистрационный номер 6232), «О внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа» (регистрационный номер 6233) и «О Конституционном производстве» (регистрационный номер 6427)», - сказал он.