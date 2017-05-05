В парламент подан законопроект об инклюзивном образовании детей с особыми потребностями

Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в закон Украины «Об образовании» об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам», который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, подписывая представление, Порошенко назвал этот законопроект чрезвычайно актуальным, ведь сейчас в Украине 10% детей нуждаются в учете своих особенностей в образовательном процессе.

Ожидается, что принятие этого закона будет способствовать решению многих вопросов, возникающих при обеспечении доступа детей с особыми образовательными потребностями к учебному процессу в школах.

В частности, законопроектом предусматривается обучение лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учебных заведениях, наиболее удобных для ребенка, а также ближайших к месту жительства. Также впервые на законодательном уровне определяются термины: «лицо с особыми образовательными потребностями», «индивидуальная программа развития» и «коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги».

Самое главное, что обеспечивает законопроект, - финансирование обучения лиц с особыми образовательными потребностями за счет средств субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам.

Президент призвал народных депутатов поддержать в ближайшие парламентские недели этот проект закона, а также новый закон «Об образовании», который должен быть вынесен на рассмотрение парламента во втором чтении.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, закон об инклюзивном образовании предлагает реальное решение об изменении системы работы с детьми с особыми образовательными потребностями, а закон «Об образовании» - запускает многоплановую, содержательную реформу украинской школы.