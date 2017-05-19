Дети с дислексией будут учиться по специальным программам

При МОН Украины создается инициативная рабочая группа, которая будет заниматься проблемами доступности образования для детей с дислексией.

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Как сообщили в Минздраве, такое решение принято на совещании с участием представителей МОН, Минздрава и общественности. Во время заседания был рассмотрен ряд важных вопросов, в частности, специальные условия и особенности методик обучения детей с дислексией, внедрение аудиоучебников, а также разработка Минздрава Украины медико-технологической стандартизации постановки диагноза дислексии.

Специалист лаборатории логопедии Института специальной педагогики АПН Украины Валентина Ильян представила учебно-методические пособия для работы с детьми с дислексией, дисграфией, дисорфографиею, а также учебники по чтению и украинского языка для обучения таких детей.

«Сегодня уже созданы первые книги для чтения и учебники для детей с дислексией. Построение книги отличается от обычной - каждый текст учебника содержит ссылки к предыдущему. Таким образом ребенку легче усваивать новую информацию. Нам очень важно создать надлежащие условия для развития детей с особыми потребностями», - отметила Ильян.

Важным аспектом формирования качественного образовательного пространства для детей с особыми потребностями является распространение методических материалов для педагогов и логопедов.

Присутствующие на совещании представители Минздрава признали необходимость разработки статистической отчетности, которая позволила бы фиксировать количество детей с дислексией. Также было акцентировано на необходимости обратиться к Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика по разработке учебных программ для неврологов и психиатров.