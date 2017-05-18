В Украине упрощен доступ к лечению раненных военнослужащих

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 260 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины» (регистрационный номер 3728).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 234 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

По словам народного депутата Ивана Винника из фракции «БПП», сегодня в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины предусмотрено, что при необходимости медицинская справка о травме (увечье, ранении, контузии), на основании которой можно обращаться в медицинское учреждение, а главное получать социальные льготы, гарантировано законодательством.

Он подчеркнул, что данным законом предусматривается обязательный порядок предоставления такой справки медицинской службой воинской части, где находится боец.

«Это существенно упростит юридический механизм получения лечения и социальных льгот», - считает парламентарий.

Документ обязывает выдачу справки о травме (увечье, ранении или контузии) военным комиссариатом, к которому приписан раненный военнослужащий, в случае, если обстановка не позволяет предоставить справку до направления его на лечение вне расположения воинской части. Справка должна предоставляться в течение 30 дней со дня получения травмы, либо в течение 30 дней со дня поступления соответствующего требования военного комиссара.