В госпиталях пролечено более 13 тысяч воинов АТО

По информации Украинского государственного медико-социального центра ветеранов войны, по состоянию на 10 июля 2016 года в сети госпиталей ветеранов войны уже пролечено 12 913 участников АТО, 584 – еще находятся на лечении.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, наибольшее количество военнослужащих пролечено в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны (Киевская область) – 1506 раненых. Читайте такжеВрачей из Канады наградили за помощь украинским военным Всего в Украине функционирует 29 госпиталей для ветеранов войны и участников АТО.

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