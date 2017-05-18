Центры социально-психологической реабилитации получили больше полномочий

Кабинет министров внес изменения в порядок использования денежных средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по оказанию социальной и психологической помощи центрами социально-психологической реабилитации населения.

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Как сообщила пресс-служба Минсоцполитики, соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства.

"Принятое правительством решение позволит: восстановить законность предоставления центрами психологической и социальной помощи значительно более широкому кругу получателей услуг, относящихся к целевой группе; устранить несоответствие нормативно-правового регулирования использования бюджетных средств и показателей эффективности их использования; учитывать приоритеты как государственной социальной политики, так и потребности территориальных громад", - говорится в сообщении.

Согласно изменениям планируется предоставить возможность центрам оказывать услуги внутренне перемещенным лицам с временно оккупированной территории Украины и из районов проведения антитеррористической операции и другим гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (в результате военных действий, катастрофы, аварии, опасного природного явления, иного бедствия, в том числе, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы), и тем, кто подвергся воздействию жизненно опасных или психотравмирующих событий (подвергшихся насилию), попал в кризисную жизненную ситуацию (в связи с потерей здоровья, увечьем или другими серьезными проблемами, которые в корне меняют жизнь) и нуждаются в профессиональной помощи.

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При этом психотравмирующее событие – это ситуация, которая является опасной для жизни и здоровья человека, может сопровождаться ощущением бессилия, страха, ужасными картинами (военные или боевые действия, террористические акты, убийства, сексуальное или физическое насилие, ДТП, стихийные бедствия и т.п.) и в контексте постановления имеет обобщенный характер.

Принятие акта не предусматривает дополнительных расходов из государственного бюджета. Штатная численность работников центров не увеличивается и остается на уровне 2014-2016 годов.