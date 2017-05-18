Минздрав "обследуют" на функциональность
Правительство одобрило состав рабочих групп, которые будут осуществлять функциональное обследование 10 министерств.
Кабинет министров Украины утвердил предложенный министерствами состав рабочих групп, которые будут осуществлять функциональное обследование Минагрополитики, Минэнергоугля, Мининфраструктуры, Минкультуры, Минздрава, МОН, Минрегиона, Минсоцполитики, Минфина и Минюста.
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Об этом министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил в Facebook.
"Это - очередной шаг по реформированию десяти пилотных министерств и Секретариата КМУ. Рабочие группы возглавляют министры, в них вошли также госсекретари, независимые украинские и международные эксперты. Рабочие группы проведут анализ функций министерств, и на основе их выводов будет утверждена новая структура, разработаны положения о новых структурных подразделениях, определены несвойственные функции министерств, которые мы передадим другим структурам", - отметил Саенко.
"Реформа госуправления на повестке дня правительства, ведь успех именно этой реформы - залог внедрения всех остальных изменений", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, правительство на первом этапе (к сентябрю текущего года) планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы. Реформа коснется министерств социальной политики (главный фокус работы - пенсионная реформа), здравоохранения (реформа здравоохранения), аграрной политики и продовольствия (земельная реформа), образования и науки (реформа образования), финансов (финансовое обеспечение реформ), регионального развития (децентрализация), энергетики и угольной промышленности (развитие энергосектора), инфраструктуры (развитие инфраструктуры), Кабинета министров (координация реформы госуправления), а также юстиции (внедрение современных юридических практик).
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На втором этапе планируется реформировать все остальные министерства.
Европейский Союз в 2016 году запустил программу поддержки реформирования государственной службы в Украине с объемом финансирования 104 млн евро на период с 2016 по 2020 год, из которых 90 млн евро будет направлено на прямую бюджетную поддержку для повышения зарплат чиновников. В рамках реализации этой программы в середине мая Украина получила от ЕС 10 млн евро.