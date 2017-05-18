Нардепы снова игнорируют рассмотрение законов по реформированию здравоохранения

11:02, 18 мая 2017
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Верховная Рада не включила в повестку дня сессии ни одного законопроекта по реформированию сферы здравоохранения.

УНІАН

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня сессии ни одного законопроекта, который касается реформирования сферы здравоохранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, на сессионном заседании депутаты не поддержали включение ни правительственных, ни депутатских законопроектов по этой тематике.

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Теги: #Верховная Рада#реформа здравоохранения