Супрун является "честным человеком" и готова реформировать систему здравоохранения - Кубив

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопрос депутата от “Оппозиционного блока” Игоря Шурмы относительно несоответствия кандидатуры Супрун занимаемой должности.

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Обращаясь к Кубиву, Шурма сказал: “Когда вы внесете в Верховную Раду кандидатуру на должность министра здравоохранения и кто понесет персональную ответственность за то, что сорваны все тендеры и международные закупки в 2016 году?”

Он также попросил правительство опубликовать в “Урядовому кур’єрі” списки членов Кабинета министров, которые поддержат кандидатуру Супрун на должность министра.

В ответ Кубив сказал, что правительство “имеет четкую программу действий и реформирования”.

По словам первого вице-премьера, реформирование системы здравоохранения приводит к изменениям, которые «не всем нравятся».

Кубив подчеркнул, что Супрун «работает с общественностью, она открыта к дискуссии, она открыта к признанию сильных и слабых сторон» и она готова менять и реформировать отрасль.

«Это честный человек», - подчеркнул Кубив.

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Как известно, в последнее время в Украине развернули информационную кампанию против первого заместителя главы Минздрава Супрун, которая с 1 августа 2016 года исполняет обязанности министра.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будут проведены политические консультации относительно назначения министра здравоохранения, а также, что новая команда Министерства здравоохранения во главе с Супрун является абсолютно некоррумпированной и способна провести необходимые изменения в системе.