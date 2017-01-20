Супрун является "честным человеком" и готова реформировать систему здравоохранения - Кубив
Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заявил, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун является “честным человеком” и готова реформировать систему здравоохранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопрос депутата от “Оппозиционного блока” Игоря Шурмы относительно несоответствия кандидатуры Супрун занимаемой должности.
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Обращаясь к Кубиву, Шурма сказал: “Когда вы внесете в Верховную Раду кандидатуру на должность министра здравоохранения и кто понесет персональную ответственность за то, что сорваны все тендеры и международные закупки в 2016 году?”
Он также попросил правительство опубликовать в “Урядовому кур’єрі” списки членов Кабинета министров, которые поддержат кандидатуру Супрун на должность министра.
В ответ Кубив сказал, что правительство “имеет четкую программу действий и реформирования”.
По словам первого вице-премьера, реформирование системы здравоохранения приводит к изменениям, которые «не всем нравятся».
Кубив подчеркнул, что Супрун «работает с общественностью, она открыта к дискуссии, она открыта к признанию сильных и слабых сторон» и она готова менять и реформировать отрасль.
«Это честный человек», - подчеркнул Кубив.
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Как известно, в последнее время в Украине развернули информационную кампанию против первого заместителя главы Минздрава Супрун, которая с 1 августа 2016 года исполняет обязанности министра.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будут проведены политические консультации относительно назначения министра здравоохранения, а также, что новая команда Министерства здравоохранения во главе с Супрун является абсолютно некоррумпированной и способна провести необходимые изменения в системе.