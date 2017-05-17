У 90% детей в Украине неровные зубы - медики

В Украине у 90% детей неровные зубы, неправильный прикус и неправильные зубные дуги.

Об этом во время круглого стола в УНИАН сообщила президент Ассоциации ортодонтов Украины, главный ортодонт Минздрава Украины, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой ортодонтии Института последипломного образования им. Шупика Мирослава Дрогомирецкая.

По ее словам, 15 мая во всем мире отмечается День ортодонтического здоровья. Инициатива, с которой выступает Всемирная федерация ортодонтов (WFO), получила широкую поддержку среди национальных ортодонтических обществ, а во многих странах мира проходят специальные социальные мероприятия, направленные на популяризацию ортодонтии.

«Мы присоединились к этому Дню ортодонтического здоровья. Ассоциация ортодонтов, понимая важность этого события, решила провести не день, а неделю ортодонтического здоровья, которая началась 15 мая и продлится до 22 мая. Два месяца назад наш координационный совет на заседании определил направление, по которому в этом году будет проводиться деятельность нашей Ассоциации, и оно звучит как ортодонтическое здоровье - детям Украины», – отметила она.

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«Все знают, что такое неровные зубы, неправильный прикус – это, собственно, те основные проблемы, которыми занимаются специалисты-ортодонты. Что касается ортодонтического здоровья, хочу рассказать определенную статистику: распространенность патологии в виде неровных зубов, неправильных зубных дуг, неправильного прикуса – она в мире составляет примерно 70%, но в Украине, согласно нашим исследованиям, которые мы проводили в школах и детских садах, мы можем говорить, что эта цифра достигает гораздо более высоких пределов – где-то 90% детского населения Украины имеют зубочелюстную проблему», – отметила Дрогомирецкая.