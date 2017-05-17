Красный Крест будет иметь беспрепятственный доступ к лицам, взятым под стражу

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины “О внесении изменений в закон Украины “О предварительном заключении” об обеспечении беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу” (регистрационный номер 5574).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 227 из 336 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно законопроекту, представителям МККК свидание с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно и без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности в случаях и согласно условиям Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны с уведомлением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что на сегодня законодательством определен общий порядок предоставления свиданий лицам, взятым под стражу. Так, частью первой статьи 12 закона “О предварительном заключении” предусмотрено, что свидания таким лицам с их родственниками или другими лицами может предоставлять администрация места предварительного заключения лишь с письменного разрешения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, не менее трех раз в месяц. Продолжительность свидания устанавливается от одного до четырех часов. При этом в записке отмечается, что «доступ представителей МККК к указанным лицам не является тождественным «свиданию с родственниками или другими лицами».